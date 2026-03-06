フリーアナの中川安奈がミニスカコーデで「えんじょいゴルフ」 筋トレの効果も実感？
フリーアナウンサーの中川安奈が自身のインスタグラムを更新。「えんじょいゴルフ 楽しすぎるメンバーと」「なんかずっと笑ってたw」と、ラウンドを大いに楽しんだことを投稿した。
【動画】ショット後に「照れてくねくね」する中川安奈
この日の中川のウェアは白の長袖トップスに白のミニスカート。少し広めのベルトラインが印象を引き締めている。3月の肌寒さを感じさせない爽やかなコーディネートだ。ゴルフについては「筋トレを始めてからティーショットとかアイアンの当たりがよくなってる気がしてて...関係あるのかな」と、着実なレベルアップを実感した様子。しかしアドレスに入る瞬間の写真はあったが、残念ながらスイングの動画は公開されなかった。2枚目の動画は「打ち終わりで照れてくねくねしてます笑」という瞬間を写したものだった。そして芝生にクッキリと写った自分の影がピースをする写真や、鏡に映った「おにゅー」のゴルフウェアの写真もアップした。投稿を見たファンからは「綺麗で可愛いです」「楽しいゴルフ最高ですね」「天気良し ウェア良し スコア良しかな!?」など、たくさんのコメントが寄せられていた。中川は2016年にアナウンサーとしてNHKに入社。スポーツニュース番組のキャスターや、24年のパリ五輪では現地からの中継も担当した。25年に退職し、現在はフリーアナウンサーやタレントとして活躍の場を広げている。
