柏木由紀子、“手編みのセーター”が完成 初心者とは思えない仕上がりにファン絶賛「わぁ〜!!素敵」「凄すぎます!!」「本当に上手」