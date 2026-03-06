柏木由紀子、“手編みのセーター”が完成 初心者とは思えない仕上がりにファン絶賛「わぁ〜!!素敵」「凄すぎます!!」「本当に上手」
俳優の柏木由紀子（78）が6日までに、自身のSNSを更新。「編んでいたセーターが完成しました！」と報告し、毛糸から編み上げたセーターを披露した。
【写真】「わぁ〜!!素敵」「凄すぎます!!」完成した“手編みのセーター”を披露した柏木由紀子
先月のブログで、愛犬・レアくんのためにセーターを編んだことをきっかけに“編み物熱”に火が付いたことを伝えていた柏木。毛糸屋を訪れ慎重に毛糸を選ぶ様子や、作品の進行状況を伝え、「出来上がりが楽しみです！」と心躍らせていた。
この日の投稿では、ついに「完成しました！」と、出来上がったセーターを着用して披露。春らしさを感じる鮮やかなピンク色のセーターに仕上がっており、サイズも柏木にぴったりフィットしている。
「楽しく編んでなんとか完成です。 細かなところを失敗してしまったりして 一度は諦めかけましたが ひとまず形になりました」「編み始めると集中してしまい レアが遊んで!! と催促することもしばしばありました笑」とレアくんも“嫉妬”してしまうほどの熱中ぶりだったことを明かし、「次に編むものを早く用意したくて仕方ない状況です」とさらなる作品作りに意欲を見せた。
この投稿には、「わぁ〜!!素敵」「凄すぎます!!」「編み物本当に上手でいらっしゃいますね」「本当に尊敬いたします」「お似合いです」など、称賛の声が寄せられている。
