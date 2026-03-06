ポケモン好き大和田伸也、“初日参戦”ぬい活ショットに「流石です」「お似合いです」
俳優の大和田伸也（78）が6日、自身のXを更新。“ぬい活”の近況を報告した。
【写真】大和田伸也、ぬい活“初日参戦”の様子
投稿で、きのう5日からスタートしたコメダ珈琲店の限定メニュー「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ」に、“3体”のぬいぐるみを並べたショットを公開。「お茶時間。そこに3匹のポケモンがいるじゃろ？…あれ？」とコメントした。ハッシュタグには「メタモン」の文字が添えられており、ぬいぐるみは“変身”した姿となっている。
続く投稿で「ちなみに…メタモンが紛れてました」とメタモンのぬいぐるみも紹介。自身も“メタモンカラー”のトップスを着用し、ぬい活を楽しむ様子を伝えた。
この投稿に「コラボ初日に参戦とは流石です」「さすが！！もう行かれたんですね」「最初の3匹がみんなメタモンになってるの流石です」「しあわせそうな大和田さんからしか得られない栄養素があります！」「大和田さん、本当にポケモン好きなんですね！」「いやいや、リアルオオキド博士じゃないですか？」「実写版オーキド博士ですね」などのコメントが寄せられた。
