侍ジャパンマスコット・たまべヱ、東京ドーム内でのグリーティング見送り「会場の警備体制及び安全確保の観点から」
侍ジャパン公式マスコット・応援侍たまべヱの公式Xが6日、更新され、東京ドーム球場内・外でのグリーティング出演を見送ることを発表した。
投稿では「【たまべヱをいつも応援してくださるファンの皆様へ】」と書き出し、「この度、『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 東京プール presented by dip』におきまして、誠に残念ながら東京ドーム球場内・外でのグリーティング出演を見送ることとなりました」と発表した。
「主催者様側と協議を重ねた結果、会場の警備体制及び安全確保の観点から、ご来場いただく皆様の安全を第一に考え、このような苦渋の決断に至りました」と理由を説明。「2015年11月デビューし侍ジャパン公式マスコットとして2017年・2023年WBC、2019年・2024年WBSCプレミア12、2017年・2023年アジアプロ野球チャンピオンシップと（世界大会はグラウンド入れず）現地球場内外コンコース等でファンの皆様と一緒に熱く一生懸命に侍ジャパンを応援してまいりましたが、安全面を考慮し判断いたしました」と理解を求めた。
「東京ドーム内で、たまべヱに会うことを楽しみにされていたファンの皆様へ直前のご報告となり多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と謝罪した。
続けて「東京ドーム敷地内にあり、永くお世話になっております『野球殿堂博物館』様の許諾はいただいているので6日初戦につきましては、館内及び入口前にてグリーティング予定です」とした。
