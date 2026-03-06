◇NBA ブルズーサンズ（2026年3月5日 フェニックスアリーナ）

NBAブルズの河村勇輝（24）が5日（日本時間6日）に敵地サンズ戦で3戦連続ベンチ入り。第1Q途中から2戦ぶりに出場した。前半は無得点2アシスト1リバウンドをマーク。チームは55―50と5点リードで前半を折り返した。

第1Qから出場機会が訪れた。残り1分46秒からコートに立った。得点は残せなかったが、積極的にリバウンド争いにも参戦した。

第2Qも引き続き出場。開始早々の初アシストを記録。残り10分2秒でトレイ・ジョーンズのフローターショットを演出した。残り9分25秒でベンチに下がった。

前半は4分20秒出場。2アシスト1リバウンドを記録した。シュートは3Pシュートを1本放ったものの失敗に終わった。

1日（同2日）の本拠地バックス戦では最終Qに出場機会が訪れた。ブルズが大量リードする中で、残り55秒からコートに立つと大歓声に包まれた。残り21秒でスチールを決めると速攻に、河村にボールが回ってきてシュートを打てる場面もあったが、相手へのリスペクトでシュート打たずボールをキープして試合が終了した。

前回の試合となった本拠地サンダー戦で2戦連続ベンチ入りしたが出場機会はなかった。チームは最終Q終盤に12ー0のランで猛追したが及ばず敗戦した。

この日からブルズは敵地5連戦。主力のケガの影響で河村も帯同して、3戦連続のベンチ入りとなった。