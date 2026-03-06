内山理名、わが子の“近影”など最近のあれこれの記録を紹介「ステキな写真ばかり」「元気にすくすく育って」 夫は吉田栄作、昨年第1子の誕生を報告
俳優の内山理名（44）が5日、自身のインスタグラムを更新。わが子の姿が“チラリ”と写り込んだ写真を添え、近況を報告した。
【写真】「元気にすくすく育っていて、毎日の変化が楽しみですね」内山理名が紹介したわが子の“近影” ※5、6枚目
内山は2021年11月21日に、俳優・吉田栄作（57）との結婚をそれぞれのインスタを通じて発表。25年9月に第1子誕生が報告された。
この日の投稿では「3月は春の息吹を感じ好きな季節 最近のあれこれの記録」と書き出し、わが子に読み聞かせをしている本やひな祭りのお祝いで飾った雛人形、最近作った手料理など複数枚の写真をアップ。
「パリのベビーブランド 『アトリエシュー・パリ』のおくるみの世界観がすきで癒し」と、わが子のアイテムの“お気に入り”も明かし、小さな手が写り込んだ写真も披露している。
コメント欄には「お子さん、元気にすくすく育っていて、毎日の変化が楽しみですね」「毎日の育児お疲れ様です」「日常を丁寧に過ごしてらして、理名さん 素敵です」「それにしても、りなさん。お料理上手ですね」「栄作さんも、お子さんも幸せですな〜」「ステキな写真ばかり」など、さまざまな反響が寄せられている。
