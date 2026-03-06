AKB48の川村結衣（19）と水島美結（22）が6日、都内で、ニッポンエールプロジェクト協議会第7弾「北海道酪農応援」新商品発表会に登壇した。

ニッポンエールプロジェクトとは、JA全農とメーカー、販売先が協力して国産畜産物のPRキャンペーン等を展開し、商品を通して産地を応援する活動。

2人はともに北海道出身。川村は「牛乳が大好きで、温泉に行った時やお風呂上がりに飲みます。1日乳製品で過ごしているんじゃないかってくらい、朝はヨーグルトから始まり、夜は牛乳を飲んで」と話した。風呂上がりの牛乳は「大好きな瞬間」だと笑顔を見せた。

イベントでは宮崎県産日向夏と北海道の牛乳を掛け合わせたミルクラッシーを試食。飲んだ瞬間に思わず目を大きく見開き、「北海道（の牛乳）がぎゅっと詰まっていて、日向夏のジュレがふわっと口の中に濃く広がって、おいしいです」と食レポを届けた。

北海道で学生時代を過ごし、酪農体験の体験もあるという。「中学生の時に学校行事で行かせていただいて、乳搾りなどの体験を通してあたたかみを感じて、普段から恵みをいただいていることへの感謝を持ちました」と話した。

北海道で酪農を営む方へ向けて「毎朝早くから私たちの食卓のために牛さんたちと向き合ってくださってありがとうございます」と感謝。「その熱い思いやこだわりを、私たちも精いっぱいたくさんの方に届けていきたいと思います」と意気込んだ。