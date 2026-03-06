東京ビッグサイトで開催される世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」のグッズ情報が公開された。

本イベントでは東宝のアニメーションレーベル「TOHO animation」がブースを出展する。「呪術廻戦」第3期や「葬送のフリーレン」第2期といったアニメ作品の展示が行なわれる予定で、ブースでは作品情報を記載したオリジナル冊子「TOHO animation INFO」が数量限定で配布される。

イベントではこのほかステージイベントも予定されているほか、開催に先駆けてグッズ情報が公開。グッズは会場ブースと通販サイトにて販売される予定で、3月27日12時より3月30日23時59分にかけて一部商品の先行販売を実施する。3月31日12時からは事後通販も実施される。

