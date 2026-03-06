６日前引けの日経平均株価は前日比２１１円９８銭高の５万５４９０円０４銭。前場のプライム市場の売買高概算は１１億４８３０万株、売買代金概算は３兆７１６３億円。値上がり銘柄数は５７３、値下がり銘柄数は９８４、変わらずは３８銘柄だった。



日経平均株価は売り一巡後は、切り返す展開。前日の米株式市場は、中東情勢の緊迫化で原油価格が大幅に上昇したことが嫌気され、ＮＹダウが７８４ドル安と大幅反落した。これを受けた日経平均株価は値を下げて始まり、一時下げ幅は７６０円を超えた。原油高が警戒され幅広い業種への売りが先行した。ただ、米株価指数先物は上昇して推移していることもあり、売り一巡後は下値に買いが流入。午前１１時過ぎには日経平均株価はプラス圏に浮上した。



個別銘柄では、アドバンテスト＜6857＞やディスコ＜6146＞、サンリオ＜8136＞、任天堂＜7974＞が高く、キーエンス＜6861＞や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞、トヨタ自動車＜7203＞が堅調。半面、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やフジクラ＜5803＞、ＪＸ金属＜5016＞が安く、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ＜3563＞や東京エレクトロン＜8035＞が値を下げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト