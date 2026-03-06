タレントの関根勤が６日、パシフィコ横浜で開催中の「ＪＡＰＡＮ ＧＯＬＦ ＦＡＩＲ ２０２６」のオープニングイベントに娘でタレントの関根麻里と出席した。

今年で６０年目を迎えるアジア最大級のゴルフ体験イベント。「ゴルフが僕の人生を支えてくれている」とゴルフ愛にあふれる勤は、プライベートでもイベントに訪れていたといいスペシャルアンバサダーに就任し「イエローリボン賞よりもうれしい」と満面の笑みを浮かべた。

ゴルフを始めたのは、５１年前。所属事務所「浅井企画」の創業者・浅井良二さん（１８年死去）から「ゴルフで人生を学びなさい」と言われ、セット一式を贈られた。当時を「始めたときは（ゴルフの）友だちはいなかった」、「ユーチューブもないし、レッスンも受けられないし自力で。３年はスライスだった」と振り返った。

現在も週に１回、ゴルフ。芸能界では事務所の後輩のお笑いコンビ「ずん」、ものまねタレントの後輩・神奈月、プライベートでは妻、麻里の夫・Ｋ。過去には明石家さんま、萩本欽一ともやっていたという。ゴルフは身体を動かすため健康によいだけでなく「時々ナイスショットが行くと、脳から快感物質が飛び出す。舞台でうまくいったときと同じ快感物質」。

若さの秘けつを「運動して健康的にいられて、新しいグッズを追うからボケない。ゴルフのおかげで若く見える。実は１０８歳なんですけど…あ、７２歳です」。ジョークを交えながら明かし、笑いを誘っていた。