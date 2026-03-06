被災地の今を見つめるシリーズ「つなぐ、つながる」です。原発事故で出た放射性物質を含む除染土は、福島県内の中間貯蔵施設に保管されていますが、県外での最終処分まで20年を切りました。ふるさとへの帰還を望む住民の思いを取材しました。

「想帰郷」。福島県大熊町の中間貯蔵施設の敷地の中に建てられた「石碑」には、こう記されています。

大熊町 赤井俊治さん

「地上権設定で2045年の時点で、この土地も返ってくる。私も帰ってくるという思いを込めて、『想帰郷』という石碑を建てた。早ければ早い方がいいので、除染や再生土を早く搬出して、初めて福島の復興がなしえるのではないかと思う」

福島第一原発がある大熊町で生まれ育った赤井俊治さん（69）。原発事故のあと、自宅は中間貯蔵施設となり、いまは、およそ50キロ南のいわき市で暮らしています。

大熊町 赤井俊治さん

「“安全神話”だった。事故が起こることはないという感じだったので」

福島県が中間貯蔵施設の受け入れを表明したのは12年前。多くの地権者がふるさとの土地を国に売却する中、赤井さんが選択したのは、土地の所有権を残したまま、国が施設の運営を可能にする「地上権」です。

大熊町 赤井俊治さん

「そこしか土地がなかったので、売らないということは決めていた」

赤井さんは月に1回程度、大熊町の自宅があった場所に戻っています。

大熊町 赤井俊治さん

「取り壊すのに立ち会いがあったが、重機で壊される姿を見たくないので、立ち会いはしなかった。悔しい思いしかない」

ここに、赤井さんは4年前、石碑を立てました。

「想帰郷 我が帰郷日 2045年3月12日 赤井俊治・妻典子」

大熊町 赤井俊治さん

「国との約束の期限日。地上権設定が確実に実施され、更地になって戻ってくるということ。それを信じて国と契約したわけなので、ぜひ守っていただきたい」

中間貯蔵施設の中には、かつて2000人以上が暮らしていました。ここに、東京ドーム11杯分の除染土が保管されています。

大熊町 赤井俊治さん

「国有地に売った人がほとんどだし、国有地になったからということで、置かれるのではないかと心配している」

県外最終処分の期限まであと19年。約束を実現するための具体的な次の一手が国に求められています。