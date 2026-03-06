『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【ごみ清掃芸人】ダンボール運搬 「下の部分を内側に折り込めばポケットができるので そこに他のダンボールを入れれば 落ちることはありません」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは「引越しシーズンよく出るのはダンボールです。運ぶ時に小さいダンボールが結んだ紐からこぼれ落ちることありませんか？」と投稿。









続けて、ダンボールの下の部分を内側に折った画像を添えて、「そんな時は下の部分を内側に折り込めば、ポケットができるので、そこに他のダンボールを入れれば、落ちることはありません。」と紹介しました。









また「紐で結んでほしいとルールがある所はそれに従ってくださいね！」と、出す前に、地域のルールを確認するよう呼びかけました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ『ごみトリビア』を投稿し、啓発活動に努めています。





※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。









