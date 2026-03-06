¤½¤Î¥·¡¼¥ë½¸¤á¡¢ËÜÅö¤ËÌ¼¤Î¤¿¤á¡©¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÊý¤¬¹¥¤¡×¤ÈÌ¼¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤Ï¡Ä¡Ú¥·¡¼¥ë¥Ö¡¼¥à¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ Vol.8¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥·¡¼¥ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤ÇÂçÁû¤®¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ÞÍ§¡¦°¡µª¡£¤½¤³¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿°¡µª¤ÎÉ×¤¬¼þ°Ï¤Ë¼Õºá¤·¤Æ²ó¤ë¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤ÏÈ¿¾Ê¤Î¿§¤Ê¤·¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«°¡µª¤ÏºÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥·¡¼¥ë¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¤È»Ò¤É¤â¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Èáòáû¤òµ¯¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Ì¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥·¡¼¥ëÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¡Ä¡©
¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¥·¡¼¥ë¤òÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°¡µª¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÇã¤¤¤ËÍè¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥·¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Ì¼¤Î´é¤ò¸«¤Æ³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î»Ò¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°¡µª¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¤È¼«Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÌÜÅª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ÎÀè¤Ï¤´É×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¥·¡¼¥ë¤òÇã¤ï¤º¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î°¡µª¤µ¤ó¤Ï¡¼¡¼¡£
¢¨¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥¤¥é¥¹¥È:¥Ë¥¿¥è¥á
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)