5日、都内で行われた「Olive春のアップデート&新CM発表会」に、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）と俳優の吉高由里子（37）が登壇した。

【映像】上品なミントグリーン色のコーデの吉高由里子（全身ショット）

新たにPayPayやマネーフォワードとの連携を発表した「Olive」。吉高は自身の買い物の際に、「手ぶらで携帯電話だけ持って散歩していたらいい服と出会ったりするので、ぷらっと買い物できたりする」と語った。

津田は「僕も出かけるとき焦って、『携帯しか持ってへんやん』という時がある。ふと見て『このジャケットええな』という時も、買えたりするからめっちゃ便利」と述べると、吉高は「私が言ったこと！」と笑いながら指摘。「人より大きい声で同じこと言ってるだけですよね」と続けると、津田は「何がですか！それ僕のテクニックなんですよ」と返した。

イベント後半には、お笑い芸人の宮川大輔（53）もサプライズで登場。新CMのテーマにかけて、優しくしたい人について聞かれた吉高は「わたしは家族。友達や自分のいつもの身の回りの方とは一緒にご飯にいったりする機会が多い。でも、（家族とは）全然行けてなかったので、そういった時間も大事だなと思う」と答えた。

宮川は「実家に帰ったりしたら、自分のことを先にするのではなくてお父さんお母さん（のこと）などを先にする。歳とともにそうなる」と語った。（『ABEMA Morning』より）