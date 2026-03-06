「あんさんぶるスターズ！！」大特集！ハライチ岩井ら応援団が登場「絶対に自分好みのアイドルが存在する」

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力や本音を引き出していく音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』。

本日から始まる3月の放送では、「あんさんぶるスターズ！！」を大特集する。

Happy Elementsが提供するスマートフォンゲーム、通称「あんスタ！！」。

アイドル育成×音楽ゲームで爆発的な人気を誇り、ゲームだけでなく音楽ライブや動画配信、舞台、アニメなど多角的な展開で10年という長きにわたってファンを虜にし続けている。

そんな「あんスタ！！」の魅力を伝えるべく、ハライチ・岩井勇気、音楽プロデューサーの桑原聖、ギタリストのyas nakajima、s**t kingzのkazukiによる「あんスタ！！押忍！推す！応援団」が登場。

これまで「あんスタ！！」を支えてきた彼らが、M:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人に、「あんスタ！！」の魅力や楽しみ方、スゴさを徹底紹介していく。

「あんスタ！！」ファン歴10年、公式配信番組のMCも務めたハライチ・岩井、「あんスタ！！」を音楽プロデューサーとして10年間支え続けてきた育ての親・桑Pこと桑原、「あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE」などのライブにギターで参加するyas nakajima、そして楽曲の振付経験があるs**t kingz・kazuki。

4人が語る“知ったら戻れないあんスタ！！に沼るワケ”では、「アイドルの人数が多いので、必ず自分好みのアイドルがいる」というワードをもとに、若井、山添、林アナが直感で好みのアイドルを選んでみることに。編集部の３人が選んだ推しグループとは？

また、「曲のジャンルの振り幅がデカい」という魅力も。

男子高校生の恋模様を描いた王道ど真ん中の正統派アイドルから、扇子や刀を使ったパフォーマンスをするアイドル、ひょんぴょん跳ねる可愛らしいアイドル、さらにはロックを主体にした音楽性を持つアイドルなど、多種多様なグループが登場し若井たちを感心させる。

ほか、アイドルが抱える複雑な過去やファンが涙するエピソードなど、「あんスタ！！」ならではの“エモさ”にも言及。これを見れば、「あんスタ！！」の魅力にハマること間違いなしだ。

そして次週以降の放送では、「あんスタ！！」の“神ライブ”を徹底解剖するほか、編集部の3人がライブのコール&レスポンスも体験。さらに、kazukiが振りつけたダンスに若井が挑戦する。