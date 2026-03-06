仲良し双子の姉妹。だが妹は姉を憎んでいた…「黒衣の妹は私を許さない」がサイコミで連載開始
【黒衣の妹は私を許さない】 3月6日 連載開始
大切なふたごの妹の婚約者を、思わぬ事故で殺めてしまった山姫(さき)。
【担当者からのおすすめコメント】
『かんかん橋をわたって』草野誼先生原作の、どこか懐かしい少女漫画の世界を、『東京深夜少女』もてぃま先生が甘く残酷な筆致で描く本作は、"ふたご"の歪な宿命をめぐる愛憎劇です。
【拡大画像へ】
Cygamesは3月6日、マンガ配信サービス「サイコミ」にて原作・草野誼氏、作画・もてぃま氏によるサイコサスペンス「黒衣の妹は私を許さない」の連載を開始した。
□Web作品ページ【あらすじ】
大切なふたごの妹の婚約者を、思わぬ事故で殺めてしまった山姫(さき)。
けれどその不幸は、妹・海姫(みき)に仕組まれた秘かな愉しみだったとしたら？
ふたごの、歪な宿命を巡る愛憎劇。
『かんかん橋をわたって』草野誼先生原作の、どこか懐かしい少女漫画の世界を、『東京深夜少女』もてぃま先生が甘く残酷な筆致で描く本作は、"ふたご"の歪な宿命をめぐる愛憎劇です。
正反対な気質をもつ主人公ふたご達。海姫の狂気には「もっとやれ」と思ってしまうし、山姫の健気さには「どうか負けないで」と応援したくなってしまいます。
読み進めるほど先が読めない展開の濃ゆさと世界観を、どうぞご堪能ください。
(C) Yoshimi Kusano・Moteima / Cygames, Inc.