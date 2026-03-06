NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」第110話は、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の間に無事赤子が生まれるものの、新たな問題が発生。さらに次週の予告にはあの人物が登場する。

トキとヘブンが「I want to be with you.」「アエウォントゥビーウィジュー」と気持ちを確かめ合った日から半年が過ぎる。ヘブンはお百度参りをして生まれてくる子の目の健康を願い、司之介（岡部たかし）、丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）は相撲のてっぽうで気を紛らわし、トキはフミ（池脇千鶴）や産婆のムツ（原ふき子）らに付き添われ必死に頑張っていた。始まりから忙しなく、それに「産婆さん、サンバ！」とは……？

生まれてきたのは元気な男の子。赤ん坊を腕に抱いたヘブンは「オオ」しか口から出てこない。母になったトキをヘブンは「ママさん」と呼ぶ。女中時代の「シジミサン」に始まり、「オトキシショウ」「オトキサン」、そして「ママサン」へ。思い出すのは第1話冒頭、トキが怪談『耳なし芳一』をヘブンに語るシーン。場所は東京の大久保。『ばけばけ』が、ここからさらに向かっていく未来の物語だが、そこではヘブンが「ママさん」とトキを呼んでいた。つまりは、「ママサン」の呼び方で定着していくということなのだろう。

一方で、正木が子供の戸籍について心配し始めた。ヘブンは杵築大社で結婚を誓っただけで、正式には籍を入れていない。「同じ戸籍に入らないと先生とおトキさんと3人、家族にはなれないのではないかと」という正木の話をヘブンは隣の部屋から聞いていた。

自身にも子供ができ、父になったヘブンは、車夫の永見（大西信満）に恩給とともに暇を出す。松江に妻と子供を待たせている永見への心遣いと感謝の印だ。タイトルにもなっている「アタラシ、ノ、ジンセイ。」は、ヘブンやトキだけでなく、永見の人生も示しているように思える。

ヘブンは赤子とトキとで川の字で寝転びながら、「シッカリ、ケッコン、シマセンカ？」「カゾク……ナリマセンカ？」とトキに投げかけた。「とても喜びです」と抱きしめ合う2人だったが、明治時代にイギリス人と日本人が同じ戸籍に入れるのだろうか。トキとヘブンの悩みを余所に、まだ名もなき赤ん坊は幸せそうにすやすや寝ている。言ってしまえば、ヘブンのモデルとなっているラフカディオ・ハーンが、のちに「小泉八雲」と日本名を名乗った史実こそが、その答えではあるのだが。

『ばけばけ』もいよいよ残り3週。第23週のタイトルは「ゴブサタ、ニシコオリサン。」。予告ではヘブンが錦織（吉沢亮）のもとを訪ねるシーンのみが映し出されている。それは錦織の後ろ姿のみ。教師を辞め、隠居状態に入り、吐血するほどの体調の悪さにある錦織。後ろ姿だけでも元気がないのが分かってしまう。最終回までのラストスパートに入っていく、その大事な“アタラシ、ノ”の週になりそうだ。（文＝渡辺彰浩）