６日前引けの日経平均株価は前日比２１１円９８銭高の５万５４９０円０４銭。前場のプライム市場の売買高概算は１１億４８３０万株、売買代金概算は３兆７１６３億円。値上がり銘柄数は５７３、値下がり銘柄数は９８４、変わらずは３８銘柄だった。



日経平均株価は売り一巡後は、切り返す展開。前日の米株式市場は、中東情勢の緊迫化で原油価格が大幅に上昇したことが嫌気され、ＮＹダウが７８４ドル安と大幅反落した。これを受けた日経平均株価は値を下げて始まり、一時下げ幅は７６０円を超えた。原油高が警戒され幅広い業種への売りが先行した。ただ、米株価指数先物は上昇して推移していることもあり、売り一巡後は下値に買いが流入。午前１１時過ぎには日経平均株価はプラス圏に浮上した。



個別銘柄では、アドバンテスト<6857.T>やディスコ<6146.T>、サンリオ<8136.T>、任天堂<7974.T>が高く、キーエンス<6861.T>や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、トヨタ自動車<7203.T>が堅調。半面、キオクシアホールディングス<285A.T>やフジクラ<5803.T>、ＪＸ金属<5016.T>が安く、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ<3563.T>や東京エレクトロン<8035.T>が値を下げた。



出所：MINKABU PRESS