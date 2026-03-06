侍ジャパンが“お茶たて”なら韓国は“マイアミ全振り”　「飛行機ポーズ」「Mバルーン」に世界が注目【WBC】

侍ジャパンが“お茶たて”なら韓国は“飛行機”だ。WBC韓国代表の“飛行機ポーズ”が早くも世界で話題となっている。

【写真】「日本に勝てるかも」韓国22歳、侍ジャパン撃破に自信

『MLB.com』は3月5日（日本時間）、「東京で行われるプールCの日程が終わると、上位2チームは羽田空港から準々決勝が開かれる米マイアミ行きの飛行機に乗る。2009年の準優勝以降、一度も1次ラウンドを通過できていない韓国の第一目標は、まさにそこから始まる」とし、韓国代表の“飛行機ポーズ”に注目した。

ムン・ボギョンの飛行機ポーズ（写真提供＝OSEN）

韓国は5日、東京ドームで行われたチェコ戦で11-4の大勝を収めた。今後は6日の休息日をハサミ、7日に日本、8日に台湾、9日にオーストラリアと対戦する。

イ・ジョンフ（サンフランシスコ・ジャイアンツ）、キム・ヘソン（ロサンゼルス・ドジャース）、ジャマイ・ジョーンズ（デトロイト・タイガース）、シェイ・ウィットコム（ヒューストン・アストロズ）などのメジャーリーガーを擁する韓国打線は、チェコ戦で強力な火力を示した。

初回のムン・ボギョン（LGツインズ）の先制満塁本塁打をはじめ、ウィットコムが2打席連続本塁打、ジョーンズがソロ本塁打を放つなど、10安打4本塁打とチェコ投手陣を圧倒した。

韓国の選手たちは本塁打や安打を打った後、両腕を広げる“飛行機ポーズ”を披露した。ノ・シファン（ハンファ・イーグルス）が提案したセレブレーションで、「チャーター機に乗って準々決勝が行われるマイアミへ行こう」という意味が込められている。

ジャマイ・ジョーンズの飛行機ポーズ（写真提供＝OSEN）

韓国代表は飛行機ポーズ以外にも、本塁打を打った選手にマイアミを意味するアルファベットの「M」のバルーンを渡すなど、さまざまな形でチームを盛り上げている。

「M」のバルーンを手にしたジャマイ・ジョーンズ（写真提供＝OSEN）

韓国は2006年にベスト4、2009年に準優勝とWBCで結果を残してきたが、以降は3大会連続（2013年、2017년、2023年）1次ラウンド脱落という屈辱を味わった。今大会では必ず準々決勝に進出するという意志がどの国よりも強い。

WBCの準々決勝進出が韓国にとってどのような意味があるのかを強調した『MLB.com』は、「だからこそ、先週に大阪で行われた2度の強化試合でホームランや重要なプレーが出た際、選手たちが喜ぶ方法はたった一つしかなかった。選手たちはまず手でマイアミを意味する『M』の形を作り、ブレット・フィリップスの飛行機ポーズに似た、腕を翼のようにして振る動作を見せた」と説明した。

韓国はチェコ戦で圧倒的な打撃を披露し、飛行機ポーズを数多く見せつけた。特に初回のムン・ボギョンの満塁本塁打は、アメリカの多くのメディアのSNSを埋め尽くすほど強烈な印象を残した。

気分の良いセレブレーションとともに初戦を上手く戦い抜いた韓国が、残りの試合でも良い流れを維持し、17年ぶりのWBC準々決勝進出を果たすことができるか、ファンの期待がますます高まっている。

（記事提供＝OSEN）