BNPパリバ・オープン

大会期間：2026年3月6日～2026年3月15日

開催地：アメリカ インディアンウェルズ

コート：ハード（屋外）

結果：[リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク] 2 - 1 [オリビア ニコールズ / テレザ ミハリコバ]

試合の詳細データはこちら≫

BNPパリバ・オープン第2日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、女子ダブルス1回戦で、リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクとオリビア ニコールズ / テレザ ミハリコバが対戦した。

第1セットはリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクが7-5で先取。第2セットはオリビア ニコールズ / テレザ ミハリコバが7-6で奪い返したが、第3セットはリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクが12-10で制し、リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-06 12:02:07 更新