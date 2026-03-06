Stray Kidsヒョンジン、GUESSのグローバルアンバサダーに就任

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Stray Kidsのヒョンジンが、GUESSの新グローバルアンバサダーに就任。併せて、ヒョンジンが出演するGUESS JEANSの最新グローバルキャンペーンが公開された。

■ヒョンジンがGUESSが掲げる「カルチャーに根ざした大胆な自己表現」というブランドフィロソフィーを体現

圧倒的なステージプレゼンスと多面的なアーティスト性で知られるヒョンジンは、そのエネルギー、創造性、そして揺るぎないオーセンティシティにより、GUESSが掲げる「カルチャーに根ざした大胆な自己表現」というブランドフィロソフィーを体現している。

ヒョンジンのグローバルな影響力と、GUESSが誇るアメリカンデニムの伝統を融合させた本キャンペーンでは、「Modern Heritage（モダン・ヘリテージ）」をテーマに、タイムレスなシルエットと現代的なアティチュードを融合させたスタイルを提案。クラシックなデニムシャツ、ストレートフィットジーンズ、ストライプTシャツ、デニムカーゴパンツといったアイテムを軸に、GUESS JEANSの揺るぎないデニムDNAを、進化した視点で再解釈している。

ヒョンジンは、GUESSおよびGUESS JEANSのグローバルアンバサダーとして、今後ワールドワイドキャンペーンや主要ブランドプロジェクトを牽引し、ヘリテージにインスパイアされながらも未来志向の視点で、GUESSのあらたなチャプターを切り拓いていく。

なお、ヒョンジン着用コレクションは、3月6日よりGUESS JEANS TokyoおよびGUESS 渋谷、公式オンラインストアにて順次発売予定。

また、対象商品の購入者には、今回のキャンペーン限定デザインである「Hyunjinロゴ」のレーザープリントカスタマイズサービスをGUESS JEANS Tokyoにて用意。サービスの詳細については、店舗スタッフまで。

GUESS 共同創業者兼チーフ・クリエイティブ・オフィサー：ポール・マルシアーノ コメント

GUESS チーフ・ニュー・ビジネス・ディベロップメント・オフィサー：ニコライ・マルシアーノ コメント

