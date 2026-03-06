シユイ、TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2ED主題歌を担当！楽曲「リーチライト」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シユイが、TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2のエンディング主題歌を担当することが決定した。楽曲「リーチライト」は、4月13日に配信リリースとなる。

■『杖と剣のウィストリア』メインビジュアル＆メインPVも公開

TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2は、『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の大森藤ノと新鋭の漫画家・青井聖による漫画を原作に、魔法至上主義の世界に一振りの剣で挑む少年・ウィルの戦いを描いた作品。2024年7月にシーズン1が放送され、圧倒的なアクションシーンが大きな反響を呼んだ本作の新シリーズ『杖と剣のウィストリア』Season2が4月12日より放送となる。

今回、エンディング主題歌となった楽曲「リーチライト」は、YouTubeに投稿されている「生きるfeat.可不」の再生回数が2,900万回を超えている水野あつが作詞・作曲を担当し、前作「オーバーラップ」を書き下ろした雪乃イトが作曲・編曲を担当している。

アニメ放送日時決定に伴い、シーズン2のメインビジュアル＆メインPVも公開。エンディング主題歌であるシユイの「リーチライト」が初解禁となった。

なお、シユイの「リーチライト」は、4月13日に配信リリースされる。

■シユイ コメント

■【動画】TVアニメ『杖と剣のウィストリア』シーズン2 メインPV（日本語版）

■【動画】TVアニメ『杖と剣のウィストリア』シーズン2 メインPV（英語版）

■【画像】TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2 キービジュアル

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「リーチライト」

■関連リンク

TVアニメ『杖と剣のウィストリア』番組サイト

https://wistoria-anime.com/

シユイOFFICIAL SITE

https://www.shiyui.jp