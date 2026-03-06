ハイレックスコーポレーション <7279> [東証Ｓ] が3月6日昼(12:00)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比37.7％増の24.3億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の65億円→74億円(前期は72.7億円)に13.8％上方修正し、一転して1.8％増益見通しとなった。

同時に、11-4月期(上期)の同利益を従来予想の29.5億円→38.5億円(前年同期は32.4億円)に30.5％上方修正し、一転して18.8％増益見通しとなった。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.7％→1.1％に悪化した。



株探ニュース

