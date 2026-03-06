日経225先物：6日正午＝90円高、5万5370円
6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円高の5万5370円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万5490.04円に対しては120.04円安。出来高は4万2756枚となっている。
TOPIX先物期近は3699.5ポイントと前日比6ポイント安、現物終値比6.3ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55370 +90 42756
日経225mini 55365 +95 661945
TOPIX先物 3699.5 -6 51603
JPX日経400先物 33490 -75 3406
グロース指数先物 755 +12 4720
東証REIT指数先物 1977 -5 54
株探ニュース
