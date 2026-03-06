　6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円高の5万5370円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万5490.04円に対しては120.04円安。出来高は4万2756枚となっている。

　TOPIX先物期近は3699.5ポイントと前日比6ポイント安、現物終値比6.3ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55370　　　　　 +90　　　 42756
日経225mini 　　　　　　 55365　　　　　 +95　　　661945
TOPIX先物 　　　　　　　3699.5　　　　　　-6　　　 51603
JPX日経400先物　　　　　 33490　　　　　 -75　　　　3406
グロース指数先物　　　　　 755　　　　　 +12　　　　4720
東証REIT指数先物　　　　　1977　　　　　　-5　　　　　54

株探ニュース