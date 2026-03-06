『ガンダム 閃光のハサウェイ』なんじゃこりゃ！新たな特典配布スタート
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）が、3月6日よりラージフォーマットDolby Cinemaドルビーシネマ）版の上映がスタートした。また、通常上映でも配布される６週目入場者プレゼント「『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』見ましたステッカー」に加え、本編の原画をデザインした「原画イラストカード（A6サイズ）」も配布される。
【画像】配布される新たな特典！『ハサウェイ』ステッカー＆原画イラストカード
Dolby Cinema版上映では、『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の繊細に描かれるキャラクターの表情や空気感に加え、暗闇での戦闘シーンなどダイナミックな動きがより豊かに伝わり、ドラマチックな映像と重厚なストーリーが凝縮された本作の魅力を一層際立たせる上映スタイル。
通常上映の特典は、主人公ハサウェイ・ノア率いる反地球連邦政府運動「マフティー」のマークがデザインされているほか、「『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』見ました」の文字部分は蓄光加工がされており、暗闇でもぼんやり光る仕様になっている。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットで、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
