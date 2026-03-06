『NYLON JAPAN 2026年5月号 JYUTARO &amp; ALOHA EDITION』表紙を飾る（左から）山中柔太朗、高松アロハ（C）NYLON JAPAN

　俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（※高＝はしごだか／超特急）が、27日発売の『NYLON JAPAN』5月号特別版（カエルム）のダブルカバーを飾る。

　表紙のテーマは「POSTY2K」。Y2Kブームの核心である2005年を経て、その後の06年から10年間のムードを大胆にプレイバック。ヴィヴィッドカラーと閃光のようなコントラストが効いた、刺激的なビジュアルが完成した。山中の赤メッシュヘア、高松の赤と青のオッドアイなど、2人の新たな一面が見られる。

　guysカバーでは「ResortEscape」をテーマに、リラックスしたプレッピーファッションを披露。エッジの効いた表紙とは一変、旅の思い出を切り取ったような、大人の余裕と柔らかな空気感あふれるビジュアルに仕上がっている。

　インタビューでは、旅の思い出や互いの存在についてはもちろん、06年から15年当時の初出しエピソードもたっぷりと収録している。さらに、本号の出演を記念した限定プレミアムグッズの発売も決定。表紙ビジュアルを使用したアクリルスタンドや、2人が手書きで描き下ろしたデザインによるオリジナルグッズなど、特別なアイテムの詳細は、後日発表される。