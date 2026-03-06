『あんさんぶるスターズ!!』を3週連続で徹底深掘り 音楽プロデューサー、振付師がミセス若井らにプレゼン
テレビ朝日の音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜 深1：30 ※関東ローカル）では、3月6日から3週連続で『あんさんぶるスターズ!!』を大特集する。
Happy Elementsが提供するスマートフォンゲーム、通称『あんスタ!!』。アイドル育成×音楽ゲームで爆発的な人気を誇り、ゲームだけでなく音楽ライブや動画配信、舞台、アニメなど多角的な展開で10年という長きにわたってファンを虜（とりこ）にし続けている。
そんな【あんスタ!!】の魅力を伝えるべく、ハライチ・岩井勇気、音楽プロデューサーの桑原聖、ギタリストのyas nakajima、s**t kingzのkazukiによる《あんスタ!!押忍！推す！応援団》が登場。これまで『あんスタ!!』を支えてきた彼らが、M:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人に、『あんスタ!!』の魅力や楽しみ方、スゴさを徹底紹介していく。
『あんスタ!!』ファン歴10年、公式配信番組のMCも務めたハライチ・岩井、『あんスタ!!』を音楽プロデューサーとして10年間を支え続けてきた育ての親・桑Pこと桑原、『あんさんぶるスターズ!!DREAM LIVE』などのライブにギターで参加するyas nakajima、そして楽曲の振付経験があるs**t kingz・kazuki――4人が語る“知ったら戻れないあんスタ!!に沼るワケ”では、「アイドルの人数が多いので、必ず自分好みのアイドルがいる」というワードをもとに、若井、山添、林アナが直感で好みのアイドルを選んでみることに。編集部の3人が選んだ推しグループとは。
また、「曲のジャンルの振り幅がデカい」という魅力も。男子高校生の恋模様を描いた王道ど真ん中の正統派アイドルから、扇子や刀を使ったパフォーマンスをするアイドル、ひょんぴょん跳ねる可愛らしいアイドル、さらにはロックを主体にした音楽性を持つアイドルなど、多種多様なグループが登場し、若井たちを感心させる。
ほかに、アイドルが抱える複雑な過去やファンが涙するエピソードなど、『あんスタ!!』ならではの“エモさ”にも言及する。
次週以降の放送では、『あんスタ!!』の“神ライブ”を徹底解剖するほか、編集部の３人がライブのコール＆レスポンスも体験。さらに、kazukiが振りつけたダンスに若井が挑戦する。
また、CSテレ朝チャンネル1では、22日正午〜午後1時30分に、地上波放送に収まらなかった未公開シーンを盛り込み、90分間の完全版を放送する。
