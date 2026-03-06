『ytv漫才新人賞決定戦』チャンピオン・ぐろう、子ども向け番組の初生放送に出演決定「ちっちゃい子たちに通用するんでしょうか？」【コメントあり】
関西若手漫才師の登竜門『第15回ytv漫才新人賞決定戦』で優勝したお笑いコンビ・ぐろう（高松巧、家村涼太）が、14日放送の読売テレビの子ども向け番組『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』（前10：50〜）の生放送に登場する。
【写真】『第15回ytv漫才新人賞決定戦』ファイナリストたち
読売テレビでは、本社周辺で実施されるイベント「子育て応援団すこやかKANSAI」（14・15日）に合わせ、14日に『いろりろ』初の公開生放送を実施する。番組は、岡崎体育扮する「たいいくにいちゃん」と宇宙からやってきた迷子の「りろりろ」のコンビが、地球のおもしろいことを探してさまざまな冒険をするというもの。
今回の生放送では、ytvの社忍「シノビー」や、2人の子育てに奮闘するママ・中村秀香アナウンサーも出演。「たいいくにいちゃん」と「りろりろ」が出題する、番組で大人気のクイズ「どっちどっち!?」、イベントの目玉企画でもある、ゴールに向かって4人の赤ちゃんが競走する「ハイハイレース」など、画面の前の子どもたちだけでなく、会場の親子連れと一緒に盛り上がれること間違いなしの企画が盛りだくさん。
その生放送に「ytv漫才新人賞決定戦」15代目チャンピオンのぐろうが登場する。ハイヒール・リンゴや霜降り明星・粗品といった錚々たる審査員からの評価を勝ち取り、最終決戦では5人の審査員のうち4人からの票を得て、3度目の決定戦出場で悲願の優勝を飾った。
【コメント】
■高松巧
「ytv漫才新人賞では優勝できましたが、僕たちの笑いは、ちっちゃい子たちに通用するんでしょうか？(笑)そこを頑張りたいなと思いますので、ぜひ見てください！」
■家村涼太
「りろりろちゃんの耳がクロワッサンに見えてお腹空かないように、みんなで頑張ろうね！」
