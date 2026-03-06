RIIZE・SHOTAROとRUSHBALL・KYOKAが初共演 力強いダンスセッション披露「良い空気感で踊れてると思います！」
TOYOTA「Drive Your Teenage Dreams.」HIACE DANCE SESSIONの最新ムービーが公開され、韓国のボーイズグループRIIZEのメンバーSHOTAROと、HIPHOPダンサーとして注目を集めるRUSHBALLのKYOKAが初共演を果たした。
【動画】RIIZE・SHOTARO×RUSHBALL・KYOKAダンスセッション
TOYOTA「Drive Your Teenage Dreams.」HIACE DANCE SESSIONは、トヨタ自動車がSTARBASEと立ち上げた、車の新しい楽しみ方を生み出していくプロジェクト『Drive Your Teenage Dreams.(以下DYTD)』の中の取り組みのひとつ。マットブラックのハイエースを舞台に、“車が遊び場”というコンセプトのもと、車内外の空間を生かした演出や、時代感のあるスタイリングで、車とダンスカルチャーの掛け合わせを発信している。
今回はRIIZEのSHOTAROとRUSHBALLのKYOKAが登場。装飾的な演出やライティングを極限まで削ぎ落とし、ダンサーの表現とハイエースの魅力を最大限に活かした映像が完成した。
ダンスの振り付けはKYOKAが中心となり制作。振り付けを手がけるにあたり「普段見ることができないようなSHOTAROのダンススキルをいかに引き出せるかを意識した」と語っており、しなやかで繊細な動きと力強さを感じさせる動きのコントラストが印象的なダンスを見せる。ハンドルを回すような遊び心のある振り付けや、初共演ながらも息のあったペアでのダンスパートなど、今回も見どころ満載の映像となっている。
今回のダンスセッションのメイキング映像が、後日トヨタドライバーズチャンネルにて公開されるほか、トヨタの公式SNSではスチールやダンス映像の公開も予定されている。
■RIIZE・SHOTARO コメント
KYOKAさんと初共演でしたが楽しい時間で撮影もあっという間でした。TOYOTAのダンス企画にはじめて参加させてもらい、新しいダンススタイルにも挑戦できてとてもいい経験でした。
■RUSHBALL・KYOKA コメント
今回初の共演とは思えないくらい、良い空気感で踊れてると思います！是非SHOTAROくんの真っ直ぐなダンスをご堪能あれ！
【動画】RIIZE・SHOTARO×RUSHBALL・KYOKAダンスセッション
TOYOTA「Drive Your Teenage Dreams.」HIACE DANCE SESSIONは、トヨタ自動車がSTARBASEと立ち上げた、車の新しい楽しみ方を生み出していくプロジェクト『Drive Your Teenage Dreams.(以下DYTD)』の中の取り組みのひとつ。マットブラックのハイエースを舞台に、“車が遊び場”というコンセプトのもと、車内外の空間を生かした演出や、時代感のあるスタイリングで、車とダンスカルチャーの掛け合わせを発信している。
ダンスの振り付けはKYOKAが中心となり制作。振り付けを手がけるにあたり「普段見ることができないようなSHOTAROのダンススキルをいかに引き出せるかを意識した」と語っており、しなやかで繊細な動きと力強さを感じさせる動きのコントラストが印象的なダンスを見せる。ハンドルを回すような遊び心のある振り付けや、初共演ながらも息のあったペアでのダンスパートなど、今回も見どころ満載の映像となっている。
今回のダンスセッションのメイキング映像が、後日トヨタドライバーズチャンネルにて公開されるほか、トヨタの公式SNSではスチールやダンス映像の公開も予定されている。
■RIIZE・SHOTARO コメント
KYOKAさんと初共演でしたが楽しい時間で撮影もあっという間でした。TOYOTAのダンス企画にはじめて参加させてもらい、新しいダンススタイルにも挑戦できてとてもいい経験でした。
■RUSHBALL・KYOKA コメント
今回初の共演とは思えないくらい、良い空気感で踊れてると思います！是非SHOTAROくんの真っ直ぐなダンスをご堪能あれ！