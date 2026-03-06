『ダマされた大賞』30回記念放送 16年の歴史振り返り＆“ドッキリ界の侍JAPAN”集結
日本テレビでは、8日午後7時から『ダマされた大賞30回記念SP』（後7：00〜後9：54）を放送する。ダマしダマされた819人、仕掛けたドッキリ500以上という16年の歴史をひもとく。
【番組カット】ドッキリ会の侍JAPANたち
出川哲朗、ロッチ・中岡創一、バイきんぐ・小峠英二ら、数々のドッキリに抜群のリアクションでこたえてきたレジェンド、番組が生んだ名キャラクターの数々、街を歩いていたらいきなり見知らぬ100人の群衆が猛ダッシュしてくる「ドッキリスターへの登竜門！100人隊」など名作を一挙に振り返る。
さらに、亀梨和也、坂本昌行、城島茂、知念侑李、土屋太鳳、手越祐也、冨永愛、平野紫耀、広瀬すず、松岡昌宏、村上信五など、日本を代表する名俳優・アイドルたちがダマしダマされてきた豪華な名場面集も送る。
また、人気企画グローバルドッキリや最先端の技術で作った完全新作も放送。グローバルドッキリには『世界の果てまでイッテQ！』の新メンバー候補生・うちだすぺしゃるはーたみんが挑戦。村ぐるみで動画を撮影し投稿し、その収益で生活を豊かにするバングラデシュ「YouTube村」とコラボドッキリロケをする。
最先端技術ドッキリでは、熱くない炎を使ってダマす「飛び込んだら火の海ドッキリ」にKEY TO LIT・佐々木大光や鈴木奈々が挑戦。最先端人型ロボが仕掛け人となる「爆破ドッキリ」では、きしたかの高野、お見送り芸人しんいち、ザ・マミィ酒井が餌食になる。
