「1枚20万円のカードも」トレカドロボーが1000点以上、約150万円相当窃盗…侵入経路は“トイレ小窓”　茨城・坂東市

茨城・坂東市のカードショップで、トレーディングカードが盗まれる瞬間がカメラに捉えられた。店に侵入した黒ずくめの人物は商品を箱ごとバッグに詰め込み、1000点以上、総額約150万円のカードを盗んだという。侵入経路はトイレにつながる小窓だったとみられる。警察が窃盗事件として捜査中だ。

貴重なカードを盗む“トレカドロボー”

茨城・坂東市で2月25日午前3時頃にカードショップで撮影されたのは、手当たり次第に商品を盗んでいく“トレカドロボー”の瞬間だ。

黒い服に黒い帽子、目元以外すべて隠した全身黒ずくめの人物が、棚に陳列された商品を箱ごとバッグに詰め込んでいく。

被害に遭ったオーナーは、「許せないといった気持ちがやはりある」と怒りをあらわにしている。

盗まれたのはポケモンカードをはじめとするトレカ1000点以上で、被害総額は約150万円相当だという。

被害に遭ったオーナーは、「すでに販売されないものが結構多くて、（1枚）20万円ほどで販売していたものが盗まれた」と被害の大きさを明かしている。

ドロボーが使った意外な“侵入経路”

店のオーナーによると、このトレカドロボーは“意外な場所”から店内へ侵入していたという。

それは店の正面から回り込んだ場所にある小窓だった。この小窓はトイレとつながっていて、トレカドロボーは、この窓を割って店内に侵入し、犯行に及んだとみられている。

店のオーナーは、「小柄の人じゃない限りは通れない感じ。入るなら普通に正面からだろうなと思って、ちょっと予想外ではありましたね」と語り、驚きをにじませている。

オープンから半年で直面した予想外の事態だったが、店のオーナーは、「ものは失ったけど、お客さんは失ったわけではないと考えれば、まだこれから頑張れるのかなと」と話している。

警察は窃盗事件として捜査中だ。

（「イット！」 3月5日放送より）