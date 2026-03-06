&TEAM・JO＆HARUA、シンガポール・マレーシアで初表紙 モードなオーラを存分に発揮
日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」のJOとHARUAが、きょう6日発売のシンガポールとマレーシアで発行されているファッション誌『Men’s Folio』の表紙を飾った。
【別カット】ソロカットも！モードな雰囲気漂う&TEAM・JO＆HARUA
PRADAの最新コレクションをまとったカットの数々では、JOとHARUAの美しいビジュアルとモードなオーラが存分に発揮されている。天使の羽をつけたHARUAのアンニュイな表情や、ルックを際立たせるスタイルにクールな表情を浮かべるJOのショットが公開されると、SNS上では歓喜の声が次々上がっていた。
日本から世界を目指すグループとして、昨年は自身初のアジアツアーで計10都市を周り成功を収めると、今年2月には台湾版紅白にトリで出場するという快挙を成し遂げ、次々とアジア地域での実績を残してきた&TEAM。今回は初めてシンガポールとマレーシアで発行されるファッション誌のPRADAタイアップカバーに抜てきされ、着実に認知度と人気を拡大している。今年5月から幕を開けるアジアツアーでは、&TEAM史上初のシンガポール単独公演も控えており、現地でどのような反応が見られるのか期待が高まる。
また、ラテンアメリカ発のボーイズグループ・SANTOS BRAVOSとコラボレーションした「KAWASAKI（&TEAM Remix）」は、ラテンアメリカと日本それぞれの場所から世界を目指す2つのグループのローカルシナジーがグローバルに新しいインパクトを与えている。
さらに、&TEAMは&TEAM 3rd EP『We on Fire』（4月21日発売）のリリースと、11都市を回るアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' in JAPAN』を控えており、日本から世界を目指して2026年もグループの活動に期待が寄せられている。
【別カット】ソロカットも！モードな雰囲気漂う&TEAM・JO＆HARUA
PRADAの最新コレクションをまとったカットの数々では、JOとHARUAの美しいビジュアルとモードなオーラが存分に発揮されている。天使の羽をつけたHARUAのアンニュイな表情や、ルックを際立たせるスタイルにクールな表情を浮かべるJOのショットが公開されると、SNS上では歓喜の声が次々上がっていた。
また、ラテンアメリカ発のボーイズグループ・SANTOS BRAVOSとコラボレーションした「KAWASAKI（&TEAM Remix）」は、ラテンアメリカと日本それぞれの場所から世界を目指す2つのグループのローカルシナジーがグローバルに新しいインパクトを与えている。
さらに、&TEAMは&TEAM 3rd EP『We on Fire』（4月21日発売）のリリースと、11都市を回るアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' in JAPAN』を控えており、日本から世界を目指して2026年もグループの活動に期待が寄せられている。