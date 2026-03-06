◇ ISU 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 女子ショートプログラム(現地時間5日、エストニア・タリン)

エストニアのタリンで行われている、世界ジュニアフィギュアスケート選手権。現地時間5日には女子のショートプログラムが行われ、島田麻央選手が首位発進となりました。

先日行われたミラノ・コルティナ五輪では17歳の中井亜美選手が銅メダルを獲得。島田選手は、そんな中井選手と同学年の17歳です。10月生まれの島田選手は、誕生日における出場基準の関係で五輪の出場権を手にすることができず。しかしこれまでの大会では中井選手を上回る成績を残すことも多く、日本勢の選手層の厚さも度々話題となってきました。

今大会の女子種目には日本勢から3選手が出場。島田選手、岡万佑子選手、岡田芽依選手が参加しています。

同大会を3連覇し、前人未到の4連覇へ期待のかかる島田選手。ショートプログラムでは、アップテンポの音楽に合わせてダイナミックな滑りを見せます。ジャンプもしっかりと着氷し、演技を終えて笑顔でガッツポーズ。「71.90」をマークし首位につけました。島田選手はプレッシャーも大きかったと振り返りながら「今シーズンのこれまでで最高のパフォーマンスだった」と納得の様子。現地時間7日に行われるフリースケーティングに備えます。

さらに今回が世界ジュニア選手権デビューとなる岡選手が、自己ベストの「69.77」をマークし2位。日本勢が並ぶ表彰台にも期待がかかります。

▽女子ショートプログラム結果1位：島田麻央 71.902位：岡万佑子 69.773位：ハナ・バス(オーストラリア) 66.95ーーー24位：岡田芽依 53.70