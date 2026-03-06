米歌手ブリトニー・スピアーズ（44）が、米カリフォルニア州ベンチュラで飲酒運転の疑いで逮捕されたことが分かった。アルコールと薬物の影響下で運転していた疑いがあるとして、西部カリフォルニア州の警察が4日に逮捕した。米ニューヨーク・ポスト誌など複数のメディアが伝えている。スピアーズは拘置所に収容され、翌5日朝に釈放されたという。

報道によると運転が不安定な車がいるとの通報を受けて現場に駆け付けたパトロール隊が、高速道路の出口付近を猛スピードで走行する黒のBMWを発見。同州の高速道路交通警察隊によって停車させられ、その場で飲酒検査を受けたという。5月4日に法廷に出廷する予定。

取材に応じたスピアーズの関係者によると、逮捕時に車内から未知の物質が発見されたといい、薬物所持の可能性も浮上している。拘束後に血液検査を行うため病院に搬送されたと報じられているが、薬物検査の結果はまだ出ておらず、捜査は継続中だという。

身柄を拘束された際には感情的になって非常に取り乱していたとの情報もあり、「20歳と19歳の2人の息子たちに与える影響を考えると、恥ずかしい思いをしている。息子たちを愛しており、失望させたくない」と関係者は語っている。

スピアーズは2007年に器物破損を引き起こすひき逃げ事故を起こして起訴されている。また、最近も危険な運転をする様子がメディアで報じられていた。

スピアーズの代理人は「完全に弁解の余地がない」と声明を発表。「ブリトニーは適切な措置を取り、法律を順守します。そして、これがブリトニーの人生において長年待ち望まれた変化の第1歩になることを願っています」と述べ、困難な時期に必要な助けとサポートを得られることを望んでいるとコメントしている。（千歳香奈子）