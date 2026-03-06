マクドナルド、「初音ミクセット」3月9日から3月19日まで期間限定発売。ミクの日記念で
【初音ミクセット】 販売期間：3月9日～3月19日 価格：790円～
日本マクドナルドは、「初音ミクセット」を3月9日から3月19日まで期間限定発売する。価格は790円～。
3月9日のミクの日を記念して、特別な商品「初音ミクセット」が登場する。セット内容はてりたまバーガー、シャカシャカポテト、ドリンク。フードとドリンクのみのセットで、グッズなどは付属しない。
なお、モバイルオーダー、セルフオーダーキオスク、デリバリー限定での販売となる。
