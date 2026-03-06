日本マクドナルドは、「初音ミクセット」を3月9日から3月19日まで期間限定発売する。価格は790円～。

3月9日のミクの日を記念して、特別な商品「初音ミクセット」が登場する。セット内容はてりたまバーガー、シャカシャカポテト、ドリンク。フードとドリンクのみのセットで、グッズなどは付属しない。

なお、モバイルオーダー、セルフオーダーキオスク、デリバリー限定での販売となる。

□「初音ミクセット」のページ

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

【ミクの日記念速報①】



初 音 ミ ク セ ッ ト 登 場



YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



3/9(月)～3/19(木)の期間限定です🍟🍔

詳細:https://t.co/gxGxD4v1ZW



※フードとドリンクのみのセットです。初音ミクのグッズは付属しません。… pic.twitter.com/QEbnbtjJVg - マクドナルド (@McDonaldsJapan) March 6, 2026

(C)CFM