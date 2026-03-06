「カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch」にて「学校ソング大集合 10日間無料キャンペーン」開催卒業式などでおなじみの30曲がラインナップ
任天堂は、Nintendo Switch用カラオケソフト「カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch」において、「学校ソング大集合 10日間無料キャンペーン」を3月6日10時から3月16日9時59分まで実施する。
「カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch」は、期間券（利用券）を購入すれば全17万曲以上の中から好きな曲が歌い放題になるソフト。Nintendo Switch Onlineへの加入（有料）は不要だ。キー、テンポ、マイクエフェクトの変更や音程ガイドを表示することができるため、家庭で本格的なカラオケが楽しめる。さらに、別売りの専用マイクがあれば、自分の歌を採点したり、全国のプレーヤーと採点結果で競い合ったりすることもできる。
「学校ソング大集合 10日間無料キャンペーン」では大人から子どもまで楽しめる、おなじみの学校ソング30曲がラインナップ。下記リストの中から1日につき99回、だれでも無料で歌うことができる。
※99回は、楽曲予約可能な回数です。該当リストの中から、99回楽曲を予約して歌唱することができます。
※ご利用にはインターネット接続環境が必要です。Nintendo Switch Onlineへの加入（有料）は必要ありません。
無料お試し曲の歌いかた
「カラオケをはじめる」アイコンをクリックすると「曲をさがす」ボタンが表示されるので、そこから「無料お試し曲」を選ぶ。
[トピックス]「学校ソング大集合『カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch』10日間無料キャンペーン」開催。https://t.co/ReaKQo4DZChttps://t.co/ReaKQo4DZC- 任天堂株式会社 (@Nintendo) March 6, 2026
