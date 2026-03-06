AKB48卒業間近の向井地美音、久々のミニスカ私服公開にファン歓喜「可愛すぎる」「清楚で似合ってる」
【モデルプレス＝2026/03/06】AKB48の向井地美音が3月5日、自身のInstagramを更新。グレーのワントーンコーディネートの私服を公開し、話題となっている。
【写真】卒業間近の3代目AKB48総監督「清楚で似合ってる」美脚すらりミニスカ私服
4月に卒業公演を控えた向井地は「お久しぶりの私服写真」とコメントし、写真を投稿。緩くウェーブしたロングヘアを下ろし、グレーのトップスとミニのプリーツスカート、黒い厚底ブーツを着用したコーディネートを披露した。
この投稿に「安定に可愛すぎる」「清楚で似合ってる」「いつもオシャレ」「センスいい」「もっと私服姿見せてほしい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
