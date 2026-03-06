キッズクリエイター・望蘭、“自作雛人形”に絶賛の声「世界観が最高」「想像を超えるクオリティ」
【モデルプレス＝2026/03/06】キッズクリエイターの望蘭の保護者によるInstagramが、3月4日に更新された。望蘭が作った雛人形を公開し、注目が集まっている。
【写真】人気キッズクリエイター「想像を超えるクオリティ」手作り雛人形5体＆自身も扮した姿
投稿では、手作りの雛人形5体とぼんぼり、望蘭が雛人形に扮した姿を披露し「自作 雛人形とみらん」と投稿。頭には雛人形のようなカツラ風のものを身に着け、赤の布を体に巻き笑顔を見せる望蘭には「4人官女のボスみたい」とつづっていた。お内裏様とお雛様は花が飾られた台の上に座り、三人官女は花があしらわれた着物を纏うなど細かいところまで繊細に作られている。
この投稿に「カツラの完成度が高すぎる」「世界観が最高」「みらんちゃんがボスにしか見えない」「想像を超えるクオリティ」「発想が素晴らしい」などと絶賛の声が寄せられている。
2017年生まれの望蘭。InstagramやYouTubeにて、自身が作成したクオリティの高い工作などを配信しており、奇想天外なアイデアやチャーミングな人柄が話題を集めている。SNS総フォロワー数は300万人を超える人気ぶりで、近年では、ファッションショーへの出演をはじめ、NHK Eテレ「おとうさんといっしょ」（毎週月曜16：30〜16：59）、ドラマ「極限夫婦」（関テレ×DMM／2024年）などに出演。多岐にわたった活躍を見せている。（modelpress編集部）
◆望蘭、手作りのお雛様公開
◆望蘭の投稿に反響
