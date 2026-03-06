¡Ô¿·ºî¡ÕÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿ーーー¥Ã¡ª¡ª¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡Û½Õ¿§¤Ë¥È¥¥á¥¯¡Öºù¥É¥ê¥ó¥¯¡×
º£Ç¯¤âºù¤¬ºé¤¯µ¨Àá¤¬¶á¤Å¤¡¢¿´¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥·ー¥º¥ó¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡Öºù¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ìÃæ¡£ºù¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤¬²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ºù¤Îµ¨Àá¤ÎË¬¤ì¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¿·ºî¡Öºù¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢¿·ºîºù¥É¥ê¥ó¥¯
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー@j.u_u.n__starbucks¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Ç½Õ¤é¤·¤¯¤Æ¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Öºù ºé¤¯¤è ÇòÅí ¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î®¡×¡£ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÅº¤¨¤¿¡¢²Ä°¦¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î¤Ç¤¹¡£ÇòÅí¥¸¥å¥ì¤È¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£ÇòÅí¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤äºù¤ÎÍ¥¤·¤¤É÷Ì£¤Ç¡¢Ìþ¤µ¤ì¤ë1ÇÕ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ëþ³«¤Îºù¤ÎÌÚ¤ò¥é¥Æ¥¢ー¥È¤ÇÉ½¸½¡ª
¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤È²¹¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤Î¤¢¤ë¡Öºù ºé¤¯¤è ¥é¥Æ¡×¡£@j.u_u.n__starbucks¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¯¤Èºù¥½ー¥¹¤Î½Õ¿§¤Î¥é¥Æ¤ËPTR¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤Ëºù¤òºé¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê°ìÇÕ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¯¤·¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤éÌ£¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁ¡ºÙ¤Êºù¤Î¹á¤ê¤È¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¶ì¤ß¤ä½Â¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@j.u_u.n__starbucksÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§S.Hoshino