センバツ組み合わせ抽選会

19日に甲子園で開幕する第98回センバツ大会の組み合わせ抽選会が6日行われた。32校の1回戦カードが決定。開幕カードは昨夏王者の沖縄尚学と16年ぶり出場の帝京（東京）に決まった。

いきなり注目カードが実現する。沖縄尚学は昨夏を制す原動力となった末吉良丞投手、新垣有絃投手の2枚看板が健在。昨秋の九州大会は準々決勝で神村学園（鹿児島）に敗れたが、九州国際大付（福岡）が明治神宮大会を制したことで、九州の出場枠が1枠増の5になり、切符を手にした。夏春連覇を目指す。

春夏合わせて過去3度の優勝を誇る帝京は、16年ぶり15度目のセンバツ。夏を含めても、11年以来で15年ぶりの聖地となる。昨秋の東京大会決勝で関東一に8-4で勝利。東京大会4本塁打を放った安藤丈二内野手、大型スラッガー目代龍之介外野手らを擁する。

いきなり注目校の激突。SNSにはさまざまなコメントが書き込まれた。

「開幕戦から帝京と沖縄尚学はアツい」

「開幕戦から帝京対沖尚はやばいぞ…」

「注目度の高い帝京が開幕試合を引くのも持ってるよな。しかも相手は昨夏の優勝校である沖縄尚学」

「え？いきなり！？」

「開幕帝京×沖尚は最高すぎないか」

「3/19の午前中は予定空けとこう」

「第1試合がなんと優勝候補同士」

また1回戦では昨秋の神宮大会決勝カードでも実現。神宮覇者の九州国際大付は、いきなり近畿王者の神戸国際大付（兵庫）と初戦でぶつかることも決まった。



（THE ANSWER編集部）