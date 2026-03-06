明日7日から8日は北海道と東北の広い範囲で雨や雪が降ります。風が強まり、荒れた天気になるでしょう。交通の乱れに注意が必要です。9日以降、広く日差しが届きますが、北海道や東北、北陸を中心に湿った雪や雨の降る日もあるでしょう。

前半:7日(土)〜8日(日)は北海道と東北で荒天 降るものは雨から雪に

明日7日から8日は、低気圧が発達しながら北日本付近を通過します。北海道と東北は広い範囲で天気が崩れて、沿岸を中心に風が強まるでしょう。交通が乱れるおそれもありますので、時間に余裕を持った行動を心掛けてください。次第に寒気が入り、降るものは雨から雪に変わる所が多いでしょう。降り方が強まることもあります。特に北海道の太平洋側では、短い時間で積雪が急増する所もありそうです。北陸や関東から九州にかけては、雨は降っても7日の明け方までで、おおむね晴れるでしょう。ただ、風がときおり強めに吹きそうです。

9日と10日は低気圧が東日本から北日本付近を通るでしょう。北海道や東北、北陸は一時的に湿った雪や雨が降り、関東もにわか雨の可能性があります。

11日から12日の日中にかけては広く晴れるでしょう。12日の夜から13日は、低気圧が本州の南を進み、この雨雲が東海や関東にかかる見込みです。

後半:晴れる日多いが 北陸以北を中心に急な雨も

この期間は、連日のように広く晴れますが、17日頃は気圧の谷が通過し、東北や北陸を中心に所々で雨雲が湧くでしょう。18日と19日も、北陸から北の地域では急な雨に注意が必要です。



最高気温は、前半、後半を通して、全国的に平年並みか高い日が多くなるでしょう。関東以西では、日中はジャケットなど軽めの上着で過ごせそうです。ただ、朝晩はヒンヤリで、一日の中での体感の差が大きいでしょう。体調を崩さないよう、重ね着などで調節すると良さそうです。