南インドに伝わる“神降ろし”の儀式とは ラスト10分瞬き厳禁『カーンターラ 神の降臨』公開日決定＆特報解禁
南インドに伝わる“神降ろし”の儀式に基づく異色のアクションスリラー映画『カーンターラ 神の降臨』の公開日が6月5日に決定。ティザービジュアルと特報が解禁された。
【動画】摩訶不思議“神降ろし”の儀式とは？ 『カーンターラ 神の降臨』特報
南インドのトゥル・ナードゥで今も行われている、神降ろしの儀式ブータ・コーラ。その太古より伝わる祭礼を基に描かれた本作は、神の加護に守られた土地の数奇な巡り合わせを、パワフルに描いた摩訶不思議な“神降ろし”エンターテイメント。製作費は約2.8億円で、大作が多いインド映画では比較的低予算ながらも、その約24倍の興行収入68億円を叩き出し、約100日以上のロングランヒットを記録した。
映像から漂うのは、神秘の森（カーンターラ）の得体のしれない力と好奇心。これらが時折見え隠れする人間の私欲と科学反応を起こし、伝奇ロマン×陰謀サスペンス×超絶アクションとして、観客を異次元の面白さへと誘う。
本作で監督・脚本・主演を全てこなしたのは、地元の儀式・祭礼に親しんで育ち、飲料水販売や不動産業といった職を掛け持ちしながら成功を夢見て、映画業界に飛び込んだという異色の経歴を持つリシャブ・シェッティ。マルチな才能を発揮した本作の大ヒットを受け、トップクリエーターとなった。主人公を演じた彼は、雄々しく水牛を操る抜群の身体能力から、智の限界を超える渾身の大熱演まで、圧巻の説得力で物語を牽引していく。
リシャブ・シェッティは、日本での公開に向けて「力強いストーリーと臨場感溢れるアクションが好きなら、是非とも本作を映画館で観て欲しいです。見逃し厳禁ですよ！ 『カーンターラ 神の降臨』の雄叫びを、日本の大スクリーンで体感してください！」と、熱いメッセージを寄せている。
物語の始まりは、約170年前にパンジュルリ神のお告げにより先住民に与えられた、広大な森。カードゥベットゥ村は、長きにわたって伝承されてきた神降ろしの儀式ブータ・コーラを執り行い、土地を奪い返そうとする地主が現れてもなお、神の加護により平穏を築いていた。
しかし現代に時代が移ると、森林局に赴任したムラーリ保安官（キショール・クマール・G.）が、民が占有する無許可の土地を、国が指定する保護林に組み入れようとして、村が存亡の危機に晒される。ブータ・コーラの演者だった父を持つ、村一番の放蕩者（ほうとうもの）で猛々しい水牛レースの絶対王者として君臨するシヴァ（リシャブ・シェッティ）は、村の平穏な暮らしを守るべく傲慢な森林局と対立する…。
ティザービジュアルは、神降ろしの儀式ブータ・コーラで降臨した、黄金（こがね）色の顔をしたパンジュルリ神を大きく捉えた、インパクト絶大なカット。顔の上には、「降りる」というコピーが添えられ、見る者の胸をざわつかせてしまうようなビジュアルとなっている。
特報は、神降ろしの儀式中に「ウワァァァアアアアアー！」と雄たけびを上げる、パンジュルリ神の姿と、「脳裏に焼きつく」（Variety）というメディア評が画面に登場するところからスタート。そして、小型のシンバル音と歌声がミステリアスに鳴り響く中、住民たちが神降ろしの儀式に参加するために村の農道を闊歩して、祭礼で合掌をする姿が映し出され、いかにブータ・コーラが大事な祭礼かという事を示す。
カメラは続いて村人たちが住む土地に踏み入り、国の保護林に組み込もうと画策する森林局のムラーリ保安官と住民たちとの軋轢（あつれき）から、蜂起する様子も。魔訶不思議な世界観に思わず引き込まれる特報に仕上がっている。
本作の映画のラスト10分には、鑑賞後に言葉を失う程の強烈な映像が待ち受けるという。
映画『カーンターラ 神の降臨』は、6月5日より新宿ピカデリーほかにて全国公開。
※リシャブ・シェッティのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■リシャブ・シェッティ（監督・脚本・主演）
『カーンターラ 神の降臨』が日本公開する事について、私と私と共に本作を手掛けた制作会社のホンバレーを代表して心からの感謝を申し上げます。日本は文化、自然、精神性に深い敬意がある国だと感じており、これらは本作に深く根付いているので、きっと映画の感情や精神性の部分に強く共感して頂けると思います。
本作は、単なる映画ではなく、ひとつの映画体験であり、映画館の大画面で楽しめるように制作しました。音、映像、そして“儀式”のエネルギー。これらは劇場で体感して頂くに越した事はありません。力強いストーリーと臨場感溢れるアクションが好きなら、是非とも本作を映画館で観て欲しいです。見逃し厳禁ですよ！『カーンターラ 神の降臨』の雄叫びを、日本の大スクリーンで体感してください！
