『ばけばけ』トキとヘブンの第1子誕生に祝福続々 リアルな赤ちゃんに驚きの声も「NHKすごい」「人材豊富」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」（第110回）が6日に放送され、トキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）の第1子が誕生。ネット上には祝福の声が相次ぐ一方で、赤ちゃんの姿にも「ガチの新生児連れてくるNHKすごい」「どこまで人材豊富なのか」などの声が集まった。
【写真】生まれたばかりの赤ちゃんを笑顔で囲むヘブンたち
半年が過ぎ、トキは出産の日を迎える。ヘブンや司之介（岡部たかし）、丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）は家の柱に向かって相撲の稽古の要領で“鉄砲”を打つ。フミ（池脇千鶴）、クマ（夏目透羽）、産婆（原ふき子）が見守る中、ついに、トキとヘブンの子どもが産まれる。
無事の出産を祈って、出産の直前にはお百度参りをしていたヘブンが、出産を終えたトキのそばへ。ヘブンが笑顔で「トキサン、スバラシ」と労うと、布団に横たわるトキも笑顔で「ありがとう…」とつぶやく。
するとそこへ、フミが産まれたばかりの赤ちゃんを抱っこしながら連れてくると「男の子ですよ」と笑顔で報告。フミから赤ちゃんを託されたヘブンは、慣れない手つきで抱っこしつつ、真剣な表情で「オオ…」と感動の声をもらす。そんなヘブンの隣でトキも「“オオ”ですね」とポツリ。これにヘブンも「“オオ”シカ、デテコナイ…」と応じるのだった。
トキとヘブンが第1子と対面すると、ネット上には「おめでとう！おめでとう！」「母子共に無事!!よかった!!」「今までで一番泣いたかもそれも嬉しいうれしい涙」といった投稿が続出。その一方で、画面に二人の赤ちゃんが映し出されると「ガチの新生児連れてくるNHKすごいわ…」「どこまで人材豊富なのか、NHK！」「NHKの裏には、赤子の湧く泉があるに違いない！尊いのぉ尊いのぉ！」などの反響も集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】生まれたばかりの赤ちゃんを笑顔で囲むヘブンたち
半年が過ぎ、トキは出産の日を迎える。ヘブンや司之介（岡部たかし）、丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）は家の柱に向かって相撲の稽古の要領で“鉄砲”を打つ。フミ（池脇千鶴）、クマ（夏目透羽）、産婆（原ふき子）が見守る中、ついに、トキとヘブンの子どもが産まれる。
するとそこへ、フミが産まれたばかりの赤ちゃんを抱っこしながら連れてくると「男の子ですよ」と笑顔で報告。フミから赤ちゃんを託されたヘブンは、慣れない手つきで抱っこしつつ、真剣な表情で「オオ…」と感動の声をもらす。そんなヘブンの隣でトキも「“オオ”ですね」とポツリ。これにヘブンも「“オオ”シカ、デテコナイ…」と応じるのだった。
トキとヘブンが第1子と対面すると、ネット上には「おめでとう！おめでとう！」「母子共に無事!!よかった!!」「今までで一番泣いたかもそれも嬉しいうれしい涙」といった投稿が続出。その一方で、画面に二人の赤ちゃんが映し出されると「ガチの新生児連れてくるNHKすごいわ…」「どこまで人材豊富なのか、NHK！」「NHKの裏には、赤子の湧く泉があるに違いない！尊いのぉ尊いのぉ！」などの反響も集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」