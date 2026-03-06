◆２、３軍紅白戦 紅組―白組＝特別ルール＝（６日・ジャイアンツ球場）

巨人は６日の練習日に２、３軍紅白戦を行う。紅組の先発は３年目の又木鉄平投手。昨季３軍でチームトップの１１本塁打を放った育成２年目・竹下徠空内野手が「４番・三塁」で出場する。

白組の先発は今季から加入した育成・板東湧梧投手。侍ジャパンのサポートメンバーとして同行し、練習量確保のため２軍で調整している中山礼都外野手が「２番・右翼」、ドラフト６位・藤井健翔内野手＝浦和学院＝が「４番・三塁」で出場する。

２軍は春季キャンプ中に予定されていた対外試合５試合のうち、２試合が天候不良のため中止。貴重な調整とアピールの場が失われた。７日から春季教育リーグ４試合を行い、１４日には２軍開幕戦・オイシックス戦（ジャイアンツタウンスタジアム）を迎える。

３軍は帰京後の３日・東経大戦（同）が天候不良のため中止。次戦は１６日のＢＣリーグ山梨ファイアーウィンズ（ジャイアンツ球場）が予定されている。

スタメンは以下の通り

【紅】

１番・中堅 鈴木大

２番・遊撃 中田

３番・一塁 フェリス

４番・三塁 竹下

５番・右翼 笹原

６番・左翼 相沢

７番・捕手 亀田

８番・ＤＨ 松井蓮

９番・二塁 北村

１０番・ＤＨ 田上

投手 又木

【白】

１番・中堅 平山

２番・右翼 中山

３番・一塁 ティマ

４番・三塁 藤井

５番・二塁 増田陸

６番・左翼 萩尾

７番・ＤＨ 小林

８番・捕手 坂本達

９番・遊撃 湯浅

１０番・ＤＨ 岡田

１１番・ＤＨ 増田大

１２番・ＤＨ 川原田

投手 板東