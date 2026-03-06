歌手・華原朋美（５１）の最新姿が公開された。

６日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＮＨＫ‐ＢＳ『歌える！青春のベストソング・ザヒットパレード』お客様の前で歌ってきました」と歌番組に出演したと報告。イメチェンのショートヘアで、アイドルのような純白ドレスを着こなした。

「ｄｊｋｏｏちゃんに心配だから見ててくださいってお願いしちゃった」と“小室ファミリー”の盟友と共演したことを明かし、「ドレスは＠ｋｅｎｉｃｈｉ＿ｓｕｚｕｋｉ１０９健ちゃんの手作りよ 放送予定は３月２８日の土曜日２１時からです 観てのお楽しみです 是非、ご覧ください」と説明。

「シシドカフカちゃんにひっさびさに会えて嬉しかったわよー最近はＮＨＫ様での歌唱が多く増えました。とても嬉しい事です ありがとうございます」と感謝し、「カメラの前で歌うって、私って歌手なんだなぁーって思いました いつもはママだから 気の引き締まる思いと、今後の活動に意欲が増しました。重大発表あるから楽しみにしていてね」とも明かした。

華原は今年１月、Ｘで「髪切っちゃった」とロングヘアをバッサリ切った姿をアップ。ファンから「可愛い！渡辺満里奈さんかと！」「朋ちゃんがショートなの初めて見ました」「ロングもショートも両方似合う」「雰囲気随分変わりましたね」と多くの反響が寄せられていた。