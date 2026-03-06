『キラピチ4月号』、“ぷっくり”や“キラキラ”のキャラシール約100枚セットが付録に ちいかわ、サンリオなどのクリアシールも
13日発売の『キラピチ4月号』（Gakken）は、春のトレンドファッション特集をはじめ、基本のヘアアレンジなど、新学期をかわいくスタートできる情報が満載。ふろくはキャラシールが約100枚ついた「パーティーシールセット」となる。
【画像】ちいかわやサンリオのクリアシールも付録に
同号の別冊ふろくは、すみっコぐらし、リラックマ、たれぱんだ、こげぱん、まめゴマ、にゃんにゃんにゃんこなどのサンエックスキャラクターが大集合した「サンエックスユニバース パーティーシールセット」。とじこみふろくには、ちいかわ、サンリオキャラクターズ、もちもちぱんだなどの絵柄がかわいい「キャラMIXクリアシール」と「キャラMIXプロフカード」がついている。
ふろくの「パーティーシールセット」には、すみっコぐらし／ぷっくりキラキラシール、リラックマ／マシュマロシール、サンエックスユニバース／シャカシャカシール、サンエックスユニバース／マスキングシール、キャラMIXクリアシールの5種のシールが盛り込まれている。全部で約100枚あるので、シール帳やお気に入りのアイテム、友だちへのお手紙に貼ったりして、たっぷり楽しむことができる。
すみっコぐらしの「ぷっくりキラキラシール」は、見る角度によってすみっコたちの輝きが変わる、とってもかわいいシール。リラックマの「マシュマロシール」は、かわいい絵柄とふっくら触感がたまらない。サンエックスユニバースの「シャカシャカシール」は、うるうるの目がかわいい絵柄がポイントで小さな星が動く楽しいシールとなっている。サンエックスユニバースの「マスキングシール」は、サンエックスのキャラクターたちが大集合した特別なシールになっている。
とじこみふろくのキャラMIXクリアシールには、サンリオキャラクターズ、ちいかわ、もちもちぱんだ、オバケーヌ、mofusandの大人気キャラクターたちのかわいい絵柄が大集合。クリアな透け感がおしゃれなシールになっている。キャラMIXプロフカードは、ちいかわ・サンリオキャラクターズ・もちもちぱんだの3種類。春休みや新学期に友だちと交換して楽しむことができる。
『キラピチ4月号』は、春のトレンドファッション特集をはじめ、基本のヘアアレンジなど、新学期をかわいくスタートできる情報が満載。そして、中1キラピチモデルの4名の卒業特集も。ほかにも、人気キャラクターの特集ページや連載マンガ「はぴここ！」など、楽しい内容が盛りだくさんとなっている。
