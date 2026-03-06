¹Ã»Ò±à¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÅÁÀâ¤ÎºÆÀï¡É¡¢ÅìÍÎÂçÉ±Ï©vs²ÖºéÆÁ±É¤¬Âè3Æü¡¡²Æì¾°³ØvsÄëµþ¤Î¡È·ã¥¢¥Ä¡É³«Ëë¥«¡¼¥É¤â¡Ú¥»¥ó¥Ð¥ÄÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»°ìÍ÷¡Û
Âè98²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê3·î19Æü³«Ëë¡¦ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ì¤¹¤ëÁ´32¹»¡Ê¿ÀµÜÂç²ñÏÈ´Þ¤à°ìÈÌÁª¹Í30¹»¡¢21À¤µªÏÈ2¹»¡Ë¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
»Ë¾å5¹»ÌÜ¤Î²Æ½ÕÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à²Æì¾°³Ø¡Ê²Æì¡Ë¤È16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ÎÌ¾Ìç¡¦Äëµþ¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬³«ËëÀï¤Ç·ãÆÍ¡£»Ë¾å4¹»ÌÜ¤Î½ÕÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ÈÂè2Æü¤ÎÂè2»î¹ç¡¢¤µ¤é¤ËÂè4ÆüÂè1»î¹ç¤Ë¤Ï¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤È¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Îºò½©ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ·è¾¡¥«¡¼¥É¤ÎºÆÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè3ÆüÂè1»î¹ç¤Ç¤ÏÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤È²ÖºéÆÁ±É¡Êºë¶Ì¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£Î¾¹»¤Ï2003Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç±äÄ¹15²ó°ú¤Ê¬¤±ºÆ»î¹ç¤È¤Ê¤ëÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ë¿ÈÄ¹194Ñ¡¢ÅêÂÇ¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Î¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê2Ç¯¡ËÍÊ¤¹¤ë»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë¤ÏÄ¹ºêÆüÂç¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤ÈÂè4ÆüÂè3»î¹ç¡¢¶¯¹ë¡¦Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºå¡Ë¤Ï·§ËÜ¹©¡Ê·§ËÜ¡Ë¤È1²óÀïºÇ¸å¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»°ìÍ÷¡Û
¢£Âè1Æü 3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ÚÂè1»î¹ç 10:30¡Û1²óÀï
Äëµþ¡ÊÅìµþ¡¦16Ç¯¤Ö¤ê15²óÌÜ¡Ë¡¼²Æì¾°³Ø¡Ê²Æì¡¦2Ç¯Ï¢Â³9²óÌÜ¡Ë
¡ÚÂè2»î¹ç 13:00¡Û1²óÀï
°¤Æî¸÷¡ÊÆÁÅç¡¦2Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¡Ë¡¼ÃæµþÂçÃæµþ¡Ê°¦ÃÎ¡¦5Ç¯¤Ö¤ê33²óÌÜ¡Ë
¡ÚÂè3»î¹ç 15:30¡Û1²óÀï
È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡ÊÀÄ¿¹¡¦2Ç¯¤Ö¤ê12²óÌÜ¡Ë¡¼¿òÆÁ¡Ê¹Åç¡¦33Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡Ë
¢£Âè2Æü 3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÂè1»î¹ç 9:00¡Û1²óÀï
¼¢²ì³Ø±à¡Ê¼¢²ì¡¦2Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¡Ë¡¼Ä¹ºêÀ¾¡ÊÄ¹ºê¡¦75Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¡Ë
¡ÚÂè2»î¹ç 11:30¡Û1²óÀï
²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦2Ç¯Ï¢Â³18²óÌÜ¡Ë¡¼¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡¦2Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¡Ë
¡ÚÂè3»î¹ç 14:00¡Û1²óÀï
²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡¦2Ç¯Ï¢Â³6²óÌÜ¡Ë¡¼ÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡¦5Ç¯¤Ö¤ê15²óÌÜ¡Ë
¢£Âè3Æü 3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÂè1»î¹ç 9:00¡Û1²óÀï
ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡¦2Ç¯Ï¢Â³10²óÌÜ¡Ë¡¼²ÖºéÆÁ±É¡Êºë¶Ì¡¦10Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¡Ë
¡ÚÂè2»î¹ç 11:30¡Û1²óÀï
¹âÃÎÇÀ¡Ê¹âÃÎ¡¦½é½Ð¾ì¡Ë¡¼ÆüËÜÊ¸Íý¡Ê¿·³ã¡¦12Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¡Ë
¡ÚÂè3»î¹ç 14:00¡Û1²óÀï
ËÌ¾È¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦13Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¡Ë¡¼ÀìÂç¾¾¸Í¡ÊÀéÍÕ¡¦3Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¡Ë
¢£Âè4Æü 3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÂè1»î¹ç 9:00¡Û1²óÀï
¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¼¸Ë¡¦5Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¡Ë¡¼¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡¦4Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡Ë
¡ÚÂè2»î¹ç 11:30¡Û1²óÀï
¶á¹¾¡Ê¼¢²ì¡¦2Ç¯¤Ö¤ê8²óÌÜ¡Ë¡¼Âç³ÀÆüÂç¡Ê´ôÉì¡¦2Ç¯Ï¢Â³7²óÌÜ¡Ë
¡ÚÂè3»î¹ç 14:00¡Û1²óÀï
»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡¦5Ç¯Ï¢Â³9²óÌÜ¡Ë¡¼Ä¹ºêÆüÂç¡ÊÄ¹ºê¡¦3Ç¯¤Ö¤ê5²óÌÜ¡Ë
¢£Âè5Æü 3·î23Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÂè1»î¹ç 9:00¡Û1²óÀï
ÅìËÌ¡ÊµÜ¾ë¡¦3Ç¯¤Ö¤ê21²óÌÜ¡Ë¡¼ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡¦½é½Ð¾ì¡Ë
¡ÚÂè2»î¹ç 11:30¡Û1²óÀï
¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡¦42Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¡Ë¡¼±ÑÌÀ¡Ê¹áÀî¡¦3Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡Ë
¡ÚÂè3»î¹ç 14:00¡Û1²óÀï
»°½Å¡Ê»°½Å¡¦8Ç¯¤Ö¤ê14²óÌÜ¡Ë¡¼º´ÌîÆüÂç¡ÊÆÊÌÚ¡¦12Ç¯¤Ö¤ê5²óÌÜ¡Ë
¢£Âè6Æü 3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÂè1»î¹ç 9:00¡Û1²óÀï
·§ËÜ¹©¡Ê·§ËÜ¡¦9Ç¯¤Ö¤ê22²óÌÜ¡Ë¡¼Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºå¡¦2Ç¯¤Ö¤ê16²óÌÜ¡Ë