『ストリートファイター』実写映画17人のビジュアルに大反響「春麗ヤバ」「ザンギエフ役がカッコいい」
対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』を原作とする実写映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』が、10月16日に全世界同時公開されることが発表された。あわせて日本版特報映像が解禁となり、全17枚のキャラクターポスターも公開されると、ネット上で話題になっている。
ゲーム『ストリートファイター』シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作を発売、1991年に投入した『ストリートファイターII』では、革新的な対戦システムが話題を呼び大ヒットを記録。現在までシリーズ累計販売本数は5800万本を誇るなど世界中でロングセラーを記録し、近年ではeスポーツにおける対戦格闘ジャンルのけん引役としても存在感を高めている。
今回の実写映画は、最新鋭のVFXと、キャストたちの鍛え上げられた肉体による生身のアクションが融合した作品となっている。
公開された特報映像では、各キャラクターたちが激しく拳を交え合う、圧巻のアクションシーンが凝縮された内容に。鮮烈なネオンカラーと、90年代特有のざらついた空気感が融合した映像美の中で、リュウ、ケン、春麗、ダルシム、エドモンド本田、キャミィなど伝説のファイターたちが次々と登場。
サマーソルトキックを鮮やかに決めるガイル、必殺のブレーンバスターで敵を沈めるザンギエフ、闇の奥から赤く光る眼で獲物を睨みつける豪鬼…往年のファンなら思わず胸が高鳴る名シーンが連続している。
映像のクライマックスには、あの「ボーナスステージ」を完全再現。ファイターたちが拳と脚だけで車を解体し鉄屑へと変えていく光景が、プレイヤーの熱い記憶を直撃し、ラストを飾るのは、勝利の証として“YOU WIN”が画面に浮かび上がっている。
17枚の日本版キャラクターポスターに映し出されているのは、物語の核となるリュウ（演：アンドリュー・小路）とケン（ノア・センティネオ）が、鍛え上げられた肉体と道着を纏い、波動拳を放とうとしている。また、シリーズのヒロイン・春麗（カリーナ・リャン）も、麗しくも力強い、洗練された闘う者の姿でアクションへの期待をあおっている。
悪の組織「シャドルー」や異形のファイターたちのビジュアルもあり、ヒップホップ界のレジェンド、50セントが演じるボクサー、マイク・バイソンは、巨大なボクシンググローブと不敵な面構えで重量級の迫力を放つ。カントリー歌手オーヴィル・ペックが扮する爪の使い手・バルログは、特徴的な仮面と鋭利な鉤爪を装着し、美しくも不気味なオーラを纏っている。
そして、全ての元凶であるベガ（デヴィッド・ダストマルチャン）は、冷酷な軍服姿で底知れぬ狂気を漂わせる。さらに、『アクアマン』シリーズのジェイソン・モモアが演じるブランカは、特殊メイクとVFXを融合させ、緑色の肌と野性味あふれる獣性を完全再現。
“世界一巨大なボディビルダー”オリヴィエ・リヒタースによるザンギエフは、CG加工なしでも画面を埋め尽くすほどの筋肉量で圧倒。WWEの絶対王者ロマン・レインズによる豪鬼、コーディ・ローデスによるガイルなど、まさに「ドリーム・キャスティング」と呼ぶにふさわしい、強者たちの魂が宿ったビジュアルが完成した。
待望のビジュアル解禁にネット上では「今度やる、ストリートファイターの映画、ザンギとガイルのこのビジュアルだけで見る価値あるでしょ」「とりあえずみんな筋肉がヤバイね(笑)」「ガイル凄いなーって思ったけど、春麗はちょっとヤバくないか」「技をちゃんと再現出来るのかなあ？！ 昇龍拳や波動拳とか！」
「とりあえずザンギエフ役がカッコいいのはわかった」「ザンギエフが主役でいいんじゃないかな」「キャミィが当たり引いてしまった感がある」「ガイルの再現度がエグい」などの声が出ている。
【作品概要】
監督：キタオ・サクライ
製作総指揮：Ｊ・Ｊ・フック／ジェイ・アシェンフェルター／辻本憲三／辻本春弘
製作：メアリー・ペアレント／ケイル・ボイター／ジェイソン・モモア／中山貴之／ステファン・マクール
出演：ノア・センティネオ／アンドリュー・小路／カリーナ・リャン／ジョー・“ロマン・レインズ”・アノアイ／デヴィッド・ダストマルチャン／コーディ・ローデス／アンドリュー・シュルツ／ヴィドゥユト・ジャームワール／エリック・アンドレ／オーヴィル・ペック／オリヴィエ・リヒタース／後藤洋央紀／ライナ・バランディンガム／アレクサンダー・ヴォルカノフスキー／カイル・ムーニー／メル・ジャーンソン／With カーティス・“50セント”・ジャクソン／And ジェイソン・モモア
配給：東和ピクチャーズ・東宝
