A.B.C-Z、乃木坂46、HANA、宮世琉弥ら出演 NHK『Venue101 EXTRA in 仙台』収録写真＆見どころ公開
NHKの音楽番組『Venue101』が2月に宮城県仙台市・仙台サンプラザホールで行った公開収録『Venue101 EXTRA in 仙台 〜震災から15年 未来へ〜』の収録写真と番組内容が公開された。その模様は3月14日（NHK総合）と27日（NHK BSプレミアム4K）に放送される。
【写真】NHK『Venue101 EXTRA in 仙台』豪華出演者のステージショット
今回はスタジオを飛び出し、未曾有の大災害から一歩ずつ復興へ歩みを進めてきた東北から未来への希望を届けるステージを展開。7組のアーティストが1700人の観客の前でパフォーマンスを披露したライブの模様が放送される。
岩手のテレビ局が行う復興応援プロジェクトのサポーターとして、3年にわたり岩手の被災地を訪れてきたA.B.C-Z。地震や津波が残した爪痕を目の当たりにする一方で、被災の経験を語り継ぐ人たちや、復興に向けて努力する若者たちとの出会いを通して、岩手の人たちとの絆を深めてきた。
A.B.C-Zは今回、ストレートで力強い歌詞が印象的な応援ソング「頑張れ、友よ！」を披露。会場が一体となった熱いパフォーマンスを届ける。お世話になった人も駆けつけ、心温まる再会も果たす。
卓越したダンススキルが高く評価されている10人組ダンス＆ボーカルグループ・THE JET BOY BANGERZは、一夜限りのコラボパフォーマンスを披露する。披露するのは、東日本大震災復興支援チャリティーソングとして、多くの人たちを勇気づけてきたEXILEの「Rising Sun」。同曲を、宮城県山元町のダンススクールの子どもたち、そしてOG総勢50人とともにパフォーマンスする。
番組では、一緒にステージを作り上げる子どもたちのもとを、福島出身のメンバー・TAKUMIが訪ね、一緒に練習に励んだ模様も紹介。ダンスを全力で楽しむ子どもたちのかわいらしさと、THE JET BOY BANGERZの力強さがあふれるパフォーマンスでエールを届ける。
2022年結成の3ピースガールズバンド・サバシスターは、メンバーのごうけ(Dr、Cho)、るみなす（Gt、Cho）がともに仙台出身。震災後にギターを手に取ったるみなすと仙台市内のライブハウスで出会ったごうけ。仙台で被災した彼女たちは、ともに音楽に支えられながら、その後の日々を歩んできた。
サバシスターが届けるのは「才能」。作詞作曲を手がけたなち(Vo)が「一歩踏み出す勇気こそが“才能”だ」との思いをこめた一曲で、バンドが夢へと歩みだす出発点となった地元・仙台で奏でる。
秋田出身のシンガー・ソングライターの高橋優は、地元でフェスを主催するなど、ふるさと東北を盛り上げ続けてきた。今回のステージで披露するのは、笑顔の大切さを歌い上げた代表曲「福笑い」。高橋は、アートディレクター・水谷孝次氏が震災以降15年にわたって撮影を続けてきた“東北の子どもたちの笑顔”とのスペシャルコラボレーションで「福笑い」を披露する。
東北ゆかりの出演アーティストも参加し、会場いっぱいに咲き誇る子どもたちの笑顔とともに、希望のメッセージを響かせる。
2011年8月の結成以来、さまざまな復興支援活動を行ってきた乃木坂46。2022年からは3年にわたってNHKの番組で被災地を訪れてきた。乃木坂46が今回パフォーマンスするのは、グループの代表曲であり、この曲の歌詞に勇気づけられたという声も多く寄せられた「君の名は希望」。
秋田出身の矢田萌華や岩手出身の佐藤璃果、祖父母が福島出身の梅澤美波など、東北ゆかりのメンバーを含む16人が、東北の人たちの思いを歌声に乗せ、未来への希望を届ける。さらに、BSプレミアム4Kの放送では、会場の心をひとつにする「Sing Out！」も披露する。
今回番組では“あなたが大切にしている出演アーティストとのエピソード”を募集し、HANAに対して「つらいときに心の支えになった」「自分を肯定していいんだと思えた」といった声が数多く寄せられた。中には、今回の会場・仙台サンプラザホールで被災したという女性からのお便りもあったという。
多くの人に前へ進む力を届けているHANAが披露するのは、夢を追う人や、毎日を懸命に生きる人たちの背中を押す楽曲「Cold Night」。弾けるような爽やかなサウンドに乗せてエールを贈る。さらに、BSプレミアム4Kの放送では、去年の紅白歌合戦でも披露したデビュー曲「ROSE」のパフォーマンスも放送される。
“宮城から世界へ”の決意を名前に込めた、宮城出身の宮世琉弥は、自らの震災の記憶をもとに作詞した曲「Voice」を初披露する。地震の発生時、当時通っていた東松島市の小学校の教室にいたという宮世。その小学校を12年ぶりに訪ねたときに目に留まった“あるもの”が、「Voice」の歌詞に織り込まれている。
宮世とともにふるさとを訪ね、歌詞に込められた宮世の強い思いを紐解く。宮世がこの歌に乗せて伝えたいメッセージに迫る。
■放送予定
3月14日（土） 後11：00〜後11：45 ＜NHK総合＞
3月27日（金） 後9：50〜後10：50 ＜NHK BSプレミアム4K＞
