Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス＝25）が、韓仏国交樹立140周年名誉アンバサダーに任命された。在韓フランス大使館は5日、ソウル市内で会見を開き「Stray KidsメンバーのFelixと俳優ジョン・ジヒョンを、フランス・韓国国交140周年記念の名誉アンバサダーに任命した」と発表した。

その理由として「FelixはEtray Kidsのメンバーとして、グローバル音楽市場で強大な影響力を発揮し、フランスをはじめヨーロッパ全域や世界各地での大規模ライブを通じて高い人気を証明した。個性と国際的な認知度で、韓国とフランスの若い世代の間の文化的共感を広げている人物だ」と説明した。

今後、Felixはジョン・ジヒョンとともに、フランスと韓国の国交樹立140周年を記念する主要な文化イベントなどに出席し、その趣旨を広め、両国の接点を拡大することに貢献する予定だ。

Felixは「今年は韓国でさまざまな文化芸術イベントが予定されているので、ぜひ多くの関心と参加をお願いします」とコメントした。